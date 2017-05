Novo Banco

O Novo Banco concretizou a venda de 75% do capital social do Novo Banco Ásia a um grupo de investidores liderado pela Well Link Group, com sede em Hong Kong, por 145,8 milhões de euros, anunciou hoje a entidade.

"O acordo de venda assinado prevê ainda um conjunto de opções de compra e venda, com condições já acordadas, que cobrem os restantes 25% e são exercíveis num prazo até cinco anos, perfazendo um preço total para os 100% de 183 milhões de euros", revelou o Novo Banco no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a entidade liderada por António Ramalho, a conclusão da primeira fase da transação, nos termos e condições agora definidos, terá um impacto positivo significativo, estimado em 25 a 30 pontos base no rácio de capital 'common equity tier 1' (CET1) do Novo Banco.