A Cimpor registou um prejuízo de 34,4 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, abaixo dos resultados líquidos negativos de 40,7 milhões de euros verificados em igual período do ano passado, anunciou hoje a cimenteira.

Na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cimpor adianta que as vendas atingiram 5,6 milhões de toneladas no primeiro trimestre e que "a crise no Brasil, o ajuste económico no Egito e o contexto adverso em Moçambique penalizaram a procura de cimento e levaram à queda de vendas consolidadas de 6,8%".

Já o volume de negócios "manteve-se no nível" do primeiro trimestre de 2016, passando de 454,1 milhões de euros para 452,9 milhões de euros.