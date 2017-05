Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, assumiu hoje a presidência do Conselho de Governadores do Banco Europeu de Investimento (BEI), sucedendo ao seu homólogo da Polónia, anunciou o Ministério das Finanças.

Em comunicado, as Finanças afirmam que o mandato terá a duração de um ano e que a nomeação "é automática e decorre do esquema de rotação estabelecido pelo banco, baseado na ordem alfabética dos Estados-membros em língua inglesa".

Enquanto presidente do Conselho de Governadores do BEI, Mário Centeno presidirá à reunião anual do Conselho de Governadores - composto pelos restantes ministros das Finanças da União Europeia --, que "deverá ocorrer em maio de 2018, bem como a eventuais reuniões extraordinárias do Conselho que venham a ser agendadas".