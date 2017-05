Actualidade

Os acionistas da Mota-Engil aprovaram hoje, em assembleia-geral, a distribuição de um dividendo de 13 cêntimos por ação, anunciou a construtora.

Em comunicado, a Mota-Engil refere que na reunião magna estiveram representantes de 75,95% do capital social da empresa, "tendo todos os pontos sido aprovados por votações favoráveis superiores a 90% dos votos representativos" e por unanimidade os pontos relativos à apreciação do Relatório e Contas do exercício de 2016, à proposta de aplicação de Resultados e ao relatório sobre as práticas de Governo Societário.

A proposta de aplicação de resultados contempla o pagamento de um dividendo equivalente a 0,13 euros por ação.