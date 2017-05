Actualidade

O presidente do Conselho Económico e Social, António Correia de Campos, afirmou hoje que a recomendação de Bruxelas para saída de Portugal do procedimento por défice excessivo "é muito positiva", mas defendeu que é preciso "ter cuidado".

"Na realidade a margem de manobra é muito estreita. Há a pequena possibilidade de haver mais investimento público, os tais 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB), que serão quase mil milhões de euros, o que já é alguma coisa", disse o presidente do CES à margem do 5.ª edição do Fórum das Políticas Públicas que decorreu no ISCTE - UL, em Lisboa, "mas é manifestamente pouco", considerou.

Na opinião de Correia de Campos, "na realidade, não podemos julgar que pelo facto de termos saído do procedimento por défice excessivo (PDE) enriquecemos subitamente".