Novo Banco

O ministro das Finanças admitiu hoje que o Estado está "em conversações" com grandes fundos internacionais que tiveram perdas com dívida do Novo Banco para "encontrar uma solução que satisfaça os interesses de todos".

Mário Centeno falava em entrevista à agência Reuteurs, na qual o governante considerou que o Estado também tem interesse em "eliminar os impactos negativos" decorrentes da operação de passagem de dívida do Novo Banco para o 'banco mau' BES, realizada em dezembro de 2015.

Assim, disse, cabe ao ministro das Finanças enquanto responsável pela estabilidade financeira do país "encontrar mecanismos que mitiguem" os "riscos" dessa decisão "para o conjunto de todos os agentes e entidades portuguesas".