Actualidade

O Rio Ave, da I Liga de futebol, anunciou hoje que "foi decidido, por mútuo entendimento, não dar continuidade à ligação contratual com o treinador Luís Castro".

Luís Castro, que chegou a Vila do Conde em novembro do ano passado, para render Nuno Capucho, tendo conduzido a equipa até ao sétimo lugar do campeonato, terminava o seu vínculo com a formação nortenha, no final de maio, e irá agora prosseguir o seu trabalho noutro clube.

Numa mensagem deixada no sítio do clube, o treinador confessou ter sido "uma honra ter representado o Rio Ave", deixando uma palavra "de agradecimento à direção, jogadores, staff e adeptos pelo apoio dado".