Actualidade

Alguns edifícios onde se localizam ministérios brasileiros, em Brasília, foram hoje incendiados e pilhados durante um protesto contra o Presidente Michel Temer.

Imagens transmitidas pela televisão mostram que foram destruídas as fachadas dos ministérios de Minas e Energia, dos Transportes, da Agricultura, do Meio Ambiente da Cultura e do Planejamento.

Com o agravamento dos confrontos, o Governo brasileiro deu ordem de evacuação de todos os edifícios da Esplanada dos Ministérios.