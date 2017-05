Actualidade

A maioria do comité de política monetária (FOMC, na sigla em inglês) da Reserva Federal (Fed) favorece uma subida das taxas de juro "em breve", mas alguns membros sublinharam a incerteza sobre as políticas do Presidente norte-americano.

Esta informação consta das atas da última reunião do FOMC, divulgadas hoje.

Os membros da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos permaneceram confiantes quanto à economia norte-americana, apesar de alguns considerarem que seria "prudente" confirmar que a diminuição do ritmo de crescimento no primeiro trimestre "foi provisória".