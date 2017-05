Actualidade

O Brasil lidera este ano os prémios do World Press Cartoon, com dois cartoonistas entre os nove vencedores, que vão conhecer as categorias em que são distinguidos a 10 de junho, nas Caldas da Rainha.

As obras vencedoras do World Press Cartoon 2017 têm assinatura de Fernandes e Baptistão (Brasil), Gio (Itália), Bonil (Equador), Cost. (França), Kountouris (Grécia), Alireza Pakdel (Irão), Toshow (Sérvia) e Swen (Suíça), revelou hoje à agência Lusa o cartoonista António, organizador do World Press Cartoon (WPC).

A entrega dos prémios terá lugar no grande auditório do Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha, no próximo dia 10 de junho, data em que "serão conhecidas as categorias em que vence cada um dos premiados" da edição que, segundo o mesmo responsável, põe em destaque temas como "os refugiados, o terrorismo, o Brexit e a eleição de Donald Trump".