Actualidade

O escritor e tradutor Manuel de Seabra, de 84 anos, morreu na terça-feira, em Barcelona, onde hoje se realizaram as exéquias, disse à agência Lusa o delegado do Governo Regional da Catalunha, em Lisboa, Ramon Font.

Ernesto Manuel de Seabra, natural de Lisboa, traduziu vários autores catalães para português, entre os quais Salvador Espriu, Fèlix Cucurull, Pere Calders e Víctor Mora, alguns dos quais foi amigo. Seabra foi autor dos dicionários de Catalão-Português e Português-Catalão, em parceria com Vimala Devi, pseudónimo literário de Teresa da Piedade de Baptista Almeida, que era sua mulher.

Seabra estudou teatro, no Conservatório de Lisboa e, devido às suas atividades políticas de oposição à ditadura do Esatdo Novo (antes do 25 de Abril de 9174), esteve preso e viveu exilado na Suécia, França e Reino Unido, onde trabalhou como jornalista na BBC.