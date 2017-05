Offshore

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou hoje que a não publicação de estatísticas sobre transferências para 'offshores' foi "um erro político" e que, "se os dados tivessem sido divulgados mais cedo, mais cedo se teria descoberto o erro".

Mário Centeno está hoje na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a pedido do PSD, para ser ouvido sobre as transferências para paraísos fiscais que não foram publicadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) entre 2011 e 2015, por decisão do anterior secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio, período durante o qual foram transferidos para estes territórios cerca de 10 mil milhões de euros sem o devido tratamento pelo Fisco.

Em resposta ao deputado do PSD Duarte Pacheco, o ministro das Finanças citou Galileu para afirmar que "a verdade é filha do tempo e não da autoridade" e para depois acrescentar que "o tempo permitiu identificar que havia um erro" e que, "se os dados tivessem sido divulgados mais cedo, mais cedo se teria descoberto o erro".