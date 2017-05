Actualidade

O português José Mourinho somou hoje o 25.º troféu da carreira como treinador principal, o quarto europeu e o terceiro numa atípica primeira temporada como responsável máximo pelo histórico Manchester United.

Depois de arrancar a época com um triunfo na Supertaça inglesa (2-1 ao campeão Leicester), 'Mou' fecha-a com o seu quarto 'caneco' europeu, a Liga Europa, o único troféu que faltava no museu dos 'red devils', após um triunfo por 2-0 sobre o Ajax, em Estocolmo.

Pelo meio, o técnico, de 54 anos, que assumiu pela primeira vez o comando de uma equipa em 2000/01, ao serviço do Benfica, ainda arrecadou a Taça da Liga inglesa, ao bater na final o Southampton por 3-2.