Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi hoje distinguido com a medalha de mérito desportivo pela junta de freguesia de São Domingos de Benfica, local que classificou como "porto de abrigo".

Foi uma cerimónia muito concorrida e que contou em peso com a presença da direção do clube 'encarnado' e da respetiva SAD, assim como do técnico Rui Vitória e do 'capitão' da equipa de futebol, o brasileiro Luisão.

Fernando Medina, presidente da autarquia lisboeta, também fez questão de marcar presença nesta cerimónia, que teve como principal anfitrião António Cardoso, o presidente da junta de freguesia local.