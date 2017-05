Manchester/atentado

A polícia de Manchester anunciou hoje a detenção de uma mulher com ligações aos ataque terrorista que matou 22 pessoas esta segunda-feira à noite, à saída de um concerto na cidade inglesa.

Segundo as informações dadas pela polícia, a mulher foi detida no âmbito de buscas no bairro de Blacley, no norte de Manchester.

Anteriormente, já cinco homens tinham sido detidos no Reino Unido no âmbito desta investigação.