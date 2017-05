Manchester/Atentado

A polícia de Manchester anunciou hoje a prisão de um sétimo suspeito no âmbito da investigação ao atentado suicida que matou 22 pessoas na segunda-feira, após um concerto.

A mais recente detenção aconteceu após buscas numa casa em Nuneaton, da região central de Warwickshire, afirmou a polícia, a primeira feita fora da zona de Manchester.

Cinco homens e uma mulher tinham sido já sido detidos no Reino Unido no âmbito desta investigação, além do pai e do segundo irmão do bombista, na Líbia..