O secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou na quarta-feira à noite o continente africano como a região que mais contribui para as forças de paz da organização.

"A parceria da ONU com África tem raízes num profundo sentido de gratidão. África fornece a maioria dos funcionários da paz destacados em todo o mundo. As nações africanas estão entre as maiores e mais generosas a receber refugiados. E África inclui algumas das economias em crescimento mais rápido", afirmou Guterres, numa declaração escrita.

No depoimento escrito para celebrar 25 de maio, o Dia De África, o português disse que "toda a humanidade beneficiaria em ouvir, aprender e trabalhar com o povo de África" e que há muito trabalho a fazer para evitar conflitos na região.