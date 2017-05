Actualidade

O primeiro-ministro japonês partiu hoje para Itália para assistir à cimeira dos sete países mais ricos do mundo (G7), durante a qual vai responder com uma "forte mensagem" aos desafios da Coreia do Norte.

Shinzo Abe estará em Taormina, na Sicília, onde vai decorrer na sexta-feira e no sábado, a cimeira do G7 (Itália, Japão, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido).

O líder conservador nipónico quer que os desenvolvimentos do programa nuclear e de armamento da Coreia do Norte sejam um dos pontos centrais da agenda da cimeira, declarou antes de viajar para Itália.