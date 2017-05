Venezuela

O Ministério Público (MP) da Venezuela informou que um estudante morreu, na quarta-feira, numa manifestação no sul do país, elevando a 56 o número de vítimas mortais nos protestos iniciados a 01 de abril.

Em comunicado, o MP disse que Augusto Sergio Pugas Velásquez, de 22 anos, morreu na "quarta-feira, 24 de maio", depois de ter ficado "ferido durante uma manifestação (...) na Universidade do Oriente na Cidade Bolivar", a capital do estado homónimo situado no sul do país.

Numa declaração à imprensa, na quarta-feira, a procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Díaz, disse que os atos de violência tinham causado 55 mortos.