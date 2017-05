Actualidade

O concerto "Boas migrações", da Sinfonieta de Lisboa, no Fórum Luísa Todi, abre hoje a 7.ª edição do Festival de Música de Setúbal, com a Camerata de Cordas e os maestros Vasco Pearce de Azevedo e Kerem Hasan.

Nos violinos vão estar Lia Yeranosyan, Josefina Fernandes e Joana Praça, enquanto Sofia Azevedo tocará violoncelo. No concerto serão interpretadas composições de Handel, Stravinsky e Béla Bártok.

A relação entre das culturas da Península Ibérica dá o mote à edição deste ano do Festival de Música de Setúbal, com o tema "Migração".