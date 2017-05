Actualidade

Um jornalista do diário britânico The Guardian acusou na quarta-feira um membro do Partido Republicano norte-americano de o ter atirado ao chão e de lhe ter partido os óculos.

A altercação entre Greg Gianforte, candidato no estado de Montana (norte) a uma eleição parcial ao Congresso, e o jornalista Ben Jacobs decorreu durante um evento organizado na sede de campanha do republicado em Bozeman, no Montana, noticiou o jornal The Guardian.

"Greg Gianforte atirou-me ao chão e partiu-me os óculos", escreveu Jacobs na sua conta da rede de mensagens instantâneas Twitter.