Actualidade

Quase todos os distritos de Portugal continental, a Região Autónoma da Madeira e algumas ilhas dos Açores estão hoje com risco 'Muito Elevado' de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera.

Em Portugal continental apenas os distritos de Vila Real e Bragança têm risco 'Elevado' de exposição aos UV.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA) indica ainda que nos Açores estão com nível 'Muito Elevado' as ilhas Terceira e Flores, mantendo-se as restantes com risco 'Elevado'.