Incêndios

Os concelhos de Alcoutim, Tavira, Castro Marim e São Braz de Alportel, no distrito de Faro, estão hoje em risco 'Máximo' de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, outros sete municípios dos distritos de Beja, Faro e Bragança estão em risco 'Muito Elevado'.

Em risco 'Elevado' de incêndio estão cerca de 30 concelhos do interior Norte e do Sul do país, num dia em que as temperaturas máximas devem descer, sobretudo no litoral a norte do cabo Mondego.