O défice comercial de Washington com Pequim não "está diretamente relacionado" com a perda de empregos na indústria manufatureira norte-americana, assegurou hoje o ministério do Comércio chinês, num relatório sobre a relação entre as duas economias.

"Uma série de estudos evidenciou que a redução de postos de trabalho na indústria manufatureira dos Estados Unidos deve-se aos avanços tecnológicos e à modernização da indústria. O que não está diretamente relacionado com o défice comercial dos EUA com a China", referiu o documento.

De acordo com um relatório do Departamento de Comércio de Washington, o défice comercial dos EUA com a China cresceu cerca de 7%, em março, face a fevereiro, para 24.600 milhões de dólares.