Actualidade

A Direção-Geral da Saúde emitiu um aviso para as temperaturas elevadas durante o dia de hoje e aconselhou a população a procurar ambientes frescos, arejados ou climatizados e aumentar a ingestão de água.

As temperaturas vão manter-se acima dos 30 graus em muitos distritos do país, chegando aos 35º em Évora e aos 34º em Beja, Castelo Branco e Santarém.

De acordo com a DGS, deve ser evitada a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11.00 e as 17:00, e utilizado o protetor solar com fator igual ou superior a 30, renovando a aplicação de duas em duas horas e após os banhos de praia ou piscina.