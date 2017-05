Actualidade

A primeira grande conquista do FC Porto aconteceu há 30 anos, a 27 de maio de 1987, no Prater, em Viena (Áustria), com a vitória por 2-1 face ao Bayern Munique, na final da Taça dos Campeões Europeus.

O agora lendário calcanhar do argelino Rabah Madjer, aos 77 minutos, e o golo decisivo do brasileiro Juary, a passe do argelino, aos 79, anularam o tento de Kögl, aos 25, coroando de glória a segunda de 11 finais internacionais dos 'dragões', que viriam a vencer mais seis e a perder apenas três Supertaças europeias, depois da derrota na Taça das Taças de 1983/84.

O primeiro título europeu da era Pinto da Costa, que tinha assumido a presidência cinco anos antes, abriu a porta à afirmação dos 'dragões' como grande clube no continente, a que se seguiu a conquista da Taça Intercontinental, a 13 de dezembro de 1987, numa vitória por 2-1, após prolongamento, ante os uruguaios do Peñarol, na neve de Tóquio, e da Supertaça Europeia, perante o Ajax (2-0 após as duas mãos).