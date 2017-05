Actualidade

O escritor equato-guineense Donato Ndongo-Bidyogo condena a permanência da Guiné Equatorial na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), questionando se "Portugal e os outros países democráticos" da organização "não sentem vergonha" de admitir "o tirano mais cruel do mundo".

"As condições em que foi admitida a Guiné Equatorial na CPLP [em 2014] não foram cumpridas. Nem uma. O que continua a fazer na CPLP se não cumpriu nem uma das exigências que prometeu?" - perguntou o jornalista e escritor equato-guineense, em entrevista à Lusa, durante uma visita a Portugal para participar numa conferência, promovida pelo ISCTE, sobre "Literatura e Opressão".

Donato Ndongo referia-se a condições definidas no roteiro de adesão da Guiné Equatorial à CPLP, entre as quais a maior abertura democrática do país, a abolição da pena de morte e a introdução do português como língua oficial.