Espiões norte-americanos intercetaram há um ano comunicações em que funcionários russos falavam sobre como usar os assessores do então candidato Donald Trump para influenciar as posições do atual Presidente sobre a Rússia, escreveu hoje o New York Times.

Os funcionários do Kremlin falaram concretamente sobre Paul Manafort, na altura chefe de campanha de Trump, e do general retirado Michael Flynn, que chegou a assessor de segurança nacional da Casa Branca, mas que foi forçado a demitir-se poucas semanas depois de tomar posse.

De acordo com o jornal New York Times, alguns funcionários russos queriam aproveitar a proximidade com Flynn, enquanto outros defenderam usar o ex-presidente ucraniano exilado na Rússia Victor Ianukovitch, que tinha trabalhado em estreita colaboração com Manafort.