Actualidade

Todos os distritos de Portugal continental vão estar hoje, a partir das 11:00, sob aviso amarelo devido à possibilidade de chuva, que pode ser forte e sob forma de granizo, trovoada e vento forte.

Para entre as 11:00 e as 21:00 de hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê "condições favoráveis para a ocorrência de aguaceiros por vezes fortes, que ocasionalmente podem ser de granizo e para a ocorrência de trovoada e rajadas de vento forte".

O aviso 'Amarelo' é o terceiro mais grave de uma escala de três e indica situação meteorológica para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.