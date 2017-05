Atentado/Manchester

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai questionar hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as fugas de informações relativas à investigação do atentado de Manchester.

De acordo com a imprensa britânica, que cita uma fonte governamental, Theresa May que participa hoje na cimeira da Aliança Atlântica, em Bruxelas, pretende questionar Donald Trump sobre a divulgação de informações relativas às investigações sobre o atentado que fez 22 mortos e 64 feridos, na segunda-feira à noite em Manchester.

Na quarta-feira, o jornal norte-americano New York Times publicou imagens que mostravam estilhaços dos explosivos utilizados no ataque assim como elementos cruciais relacionados com a investigação como a identidade do autor do atentado.