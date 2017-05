Actualidade

A GNR do Porto apreendeu mais de seis mil cigarros e quase meia tonelada de folha de tabaco, avaliados em cerca de 74.500 euros, por alegado incumprimento de formalidades legais e pagamento de prestações tributárias, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a GNR refere que estas apreensões foram efetuadas na terça-feira, pela Unidade de Ação Fiscal do destacamento do Porto, no âmbito de um inquérito que decorre há cerca de um ano e que visa a investigação de introdução de elevadas quantidades de folhas de tabaco no país, provenientes de Espanha.

Os cigarros e as folhas de tabaco chegavam a Portugal "sem cumprimento de qualquer formalidade legal e pagamento das respetivas prestações tributárias", nos distritos do Porto, de Aveiro, de Viana do Castelo e de Setúbal, sendo que depois "eram vendidos diretamente ao consumidor, após trituração e em alguns casos, já manufaturado", acrescenta a GNR.