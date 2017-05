Actualidade

Os testemunhos da ocupação humana do território de Loulé, no Algarve, desde a Pré-história até à Idade Média, vão estar em exposição a partir de 21 de junho no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, foi hoje anunciado.

A exposição temporária "LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades" é uma iniciativa dos Museus Nacional de Arqueologia e Municipal de Loulé que, em conjunto, vão contar a história dos últimos sete milénios daquele que é o maior e mais povoado concelho algarvio, através de mais de 500 bens culturais.

Em comunicado, o Museu Nacional de Arqueologia adiantou que foram inventariados 1.200 bens culturais para a realização desta exposição, dos quais 504 foram selecionados e 166 restaurados, sendo que os bens provêm de 13 instituições distintas, entre as quais o Museu Municipal de Loulé e o Museu Monográfico do Cerro da Vila, em Vilamoura, que emprestam mais de 80% das peças à exposição.