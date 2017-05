Actualidade

O Tribunal de Vila Real condenou hoje um homem a 18 anos de cadeia pelo homicídio qualificado de um octogenário, em Montalegre, e ainda ao pagamento de uma indemnização de 66 mil euros.

A leitura do acórdão de Floriano Pinto, de 56 anos, ficou marcada por várias interrupções, por parte do arguido, enquanto a juíza falava. No final, a magistrada afirmou que, com a sua atitude, Floriano Pinto, só confirmava a "justiça do acórdão".

O arguido foi condenado a 18 anos de cadeia pelo homicídio qualificado de um homem de 82 anos, porque a vítima lhe recusou vinho, e ao pagamento de uma indemnização de 66 mil euros. A agressão aconteceu a 17 de junho de 2016 e o idoso morreu a 22 de junho, no hospital.