Actualidade

A meio-soprano Elena Gragera e o pianista Antón Cardó vão atuar, no sábado, na vila de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, no sexto concerto da edição deste ano do Festival Terras sem Sombra.

O concerto "Um Espaço Comum: Aspetos da Tradição Lírica em Portugal e Espanha" vai decorrer, às 21:30, na igreja matriz de N. Sra. da Assunção, explicou a Pedra Angular - Associação dos Amigos do Património da Diocese de Beja, que organiza o festival.

O espetáculo, disse a organização, "centra-se" na herança poético-musical descoberta e reinventada por "grandes compositores" dos séculos XIX e XX, a partir de textos medievais e renascentistas, desde os cancioneiros galaico-portugueses a textos de escritores como Gil Vicente, Luís de Camões e Sá de Miranda.