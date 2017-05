Actualidade

O coreógrafo Bemvindo Fonseca criou uma peça de dança intitulada "Mosaico", com música de Pedro Jóia, inspirada nas origens do Fado, que se estreia a 30 de junho, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

Os dois artistas criaram um mosaico de peças de música e de dança contemporânea, recortadas e combinadas entre si numa imagem em movimento, descreve um comunicado do Centro Cultural Olga Cadaval.

O título foi escolhido com base na origem da palavra mosaico, proveniente do grego "mouseîn", ou obra das musas, que também deu origem à palavra música, que significa próprio.