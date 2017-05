Actualidade

A recomendação de saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) reconhece um desempenho fiscal "acima das expectativas" e a convicção de que manterá um défice abaixo dos 3% em 2017 e 2018, refere hoje a Moody's.

Num relatório hoje divulgado, a agência de notação financeira alerta, contudo, para o desafio que será cumprir nos próximos dois anos os ajustamentos estruturais impostos pela Comissão Europeia (CE): "Embora antecipemos que o défice deverá continuar a cair para 1,8% [em 2017], Portugal corre o risco de não cumprir os ajustamentos fiscais estruturais da CE este ano e as medidas necessárias para garantir as reduções previstas do défice nos próximos anos ainda não foram suficientemente detalhadas", sustenta.

De acordo com o vice-presidente e analista sénior da Moody's, Evan Wohlmann, a recomendação da CE de saída de Portugal do PDE "reconhece a performance fiscal acima das expectativas em 2016, ano em que o défice orçamental caiu para 2,0% dos 4,4% de 2015, e a convicção da CE, que partilhamos, que o défice permanecerá abaixo do limite de 3% durante 2017 e 2018".