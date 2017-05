Actualidade

As chamadas dos guarda-redes Beto e José Sá e as ausências de Renato Sanches e Éder são as principais novidades nos convocados de Portugal para o jogo com a Letónia, de qualificação ao Mundial2018 de futebol.

O selecionador de Portugal, Fernando Santos, convocou 24 jogadores para o compromisso com a Letónia, em 09 de junho, em Riga, da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação.

Fernando Santos começou por esclarecer que dispensou o guarda-redes Anthony Lopes, dos franceses do Lyon, por motivos pessoais.