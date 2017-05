Actualidade

O líder parlamentar do PS fez hoje a defesa cerrada do papel das Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) e criticou "complexos de esquerda", que disse existirem também no seu partido e até entre membros do Governo.

"Estamos aqui também para dizer ao Governo que deve confiar no sistema social de solidariedade desenvolvido pelas IPSS, pelas misericórdias, pelos centros paroquiais e sociais, numa lógica de contratação que deve ser reforçada, tendo sempre presente que não é ao Estado que incumbe qualquer exclusivo ou sequer prioridade na prestação de apoios pelo território nacional", sustentou o líder da bancada socialista e também presidente do PS, Carlos César.

O líder parlamentar socialista falava após visitar a Obra Social Padre Miguel, em Bragança, deslocação integrada no programa do primeiro dia de Jornadas Parlamentares do PS.