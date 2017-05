Actualidade

Cerca de 800 voluntários vão limpar, na sexta-feira, 15 dos 800 hectares da Tapada Nacional de Mafra numa ação de proteção da natureza e de prevenção contra incêndios, indicou hoje a Associação EPIS - Empresários pela Inclusão Social.

"A estimativa é limpar 15 hectares", afirmou à agência Lusa o secretário-geral da EPIS, que organiza a ação.

A ação culmina na sexta-feira com a limpeza manual da floresta, mas foi iniciada no início do mês com a intervenção de maquinaria especializada na limpeza de florestas.