Actualidade

O selecionador português, Fernando Santos, afirmou hoje que Anthony Lopes pediu para ficar ausente dos convocados para o jogo com a Letónia, de qualificação para o Mundial2018 de futebol, e das Taças da Confederações devido a "problemas pessoais".

"O Anthony Lopes pediu a sua dispensa devido a um assunto não desportivo, situação grave que a ele e à sua família dizem respeito. Depois das conversas que tive com ele, percebi a gravidade da situação e aceitamos o seu pedido. Compreendo muito bem o problema dele", afirmou Fernando Santos na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Com Marafona também lesionado, o selecionador nacional chamou Beto, do Sporting, e José Sá, do FC Porto, para se juntarem a Rui Patrício no lote de guarda-redes.