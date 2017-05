Actualidade

A utilização de espaços musealizados e monumentos nacionais, com objetivos promocionais, de divulgação cultural, filmagens e outros, está sujeita a um regulamento aprovado por despacho governamental, em 2014.

O Regulamento de Utilização de Espaços nos serviços dependentes da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), aprovado no despacho n.º 8356/2014, foi publicado em junho de 2014, enquadrando a possibilidade de se realizar, nestes espaços, outras atividades, além das visitas habituais, desde que "compatíveis com os seus valores histórico/patrimoniais".

No Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, está patente até domingo, a VExpo 2017 - Salão Internacional do Veículo Elétrico, Híbrido e da Mobilidade Inteligente, que coloca automóveis no interior da exposição permanente da instituição, uma iniciativa que já mereceu críticas do presidente do Conselho Internacional de Museus - ICOM Europa, Luís Raposo.