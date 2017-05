Actualidade

A diretora do Museu Nacional dos Coches, Silvana Bessone, afirmou hoje que estão garantidas as condições de segurança das viaturas históricas expostas, e "não houve qualquer queixa" dos visitantes sobre a apresentação de automóveis no interior.

Contactada pela agência Lusa, a responsável indicou que a realização da exposição de automóveis elétricos, que decorre até domingo no museu, visa "mostrar o contraste entre as viaturas históricas e as que serão o futuro".

O Museu dos Coches, em Belém, apresenta, entre hoje e domingo, a VExpo 2017 - Salão Internacional do Veículo Elétrico, Híbrido e da Mobilidade Inteligente, que colocou automóveis no interior da exposição permanente da instituição.