Actualidade

A edição deste ano da Feira Cultural de Coimbra, sucessora da feira do livro, agregando outras áreas como gastronomia e artesanato ou música, vai homenagear Zeca Afonso com um concerto na noite de 02 de junho.

O espetáculo, intitulado 'Terra do Zeca', centrado em "temas imortais" do compositor, autor e intérprete, falecido há 30 anos, terá arranjos e direção musical de Davide Zaccaria e a participação dos cantores Zeca Medeiros, Filipa Pais, Maria Anadon e João Afonso, e dos músicos Armindo Neves, Pedro Batalha, André Sousa Machado e Davide Zaccaria.

"Tributo à obra de José Afonso", o concerto está agendado para as 22:00 do primeiro dia da Feira, no Palco do Coreto, no Parque Verde da cidade, espaço onde, até 11 de junho, decorre a Feira Cultural de Coimbra deste ano, foi hoje anunciado pela Câmara de Coimbra, numa conferência de imprensa com o presidente do município, Manuel Machado, e com vereadores Carina Gomes e Jorge Alves.