BES

A um dia do final do prazo para os lesados do papel comercial do BES decidirem se aceitam a proposta de pagamento de parte das suas poupanças, o presidente do Novo Banco afirma que está a ser "muito bem recebida".

"Temos estado a receber as diversas intenções e, por aquilo que tenho conversado com os coordenadores desta iniciativa, tem corrido particularmente bem. As intenções parecem ser em número muito significativo, o que significa basicamente que a proposta terá sido muito bem recebida por parte das pessoas a quem foi oferecida", afirmou António Ramalho em declarações aos jornalistas à margem de uma conferência no Porto.

"Depois teremos que fazer o resto do trabalho, que também terá o apoio logístico do banco", acrescentou.