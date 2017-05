Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, apontou hoje o dedo aos "23 dos 28" países membros da NATO que não cumprem as suas "obrigações financeiras" e advertiu que 2% do PIB "é o mínimo" exigível para reforçar a defesa coletiva.

Na sua estreia em reuniões da NATO, e naquela que é a sua única intervenção pública durante a deslocação a Bruxelas, Trump, que discursava por ocasião da inauguração de um monumento evocativo dos ataques de 11 de setembro, foi particularmente crítico em relação aos Aliados que, na sua opinião, "não estão a pagar o que deveriam" - a grande maioria, entre os quais Portugal -, sobrecarregando assim os Estados Unidos.

"Tenho sido muito, muito direto com o secretário-geral (Jens) Stoltenberg e com os membros da Aliança ao dizer que os membros da Aliança têm finalmente que contribuir com a sua quota parte justa e cumprir as suas obrigações financeiras. Mas 23 das 28 dos países membros ainda não estão a pagar o que deveriam estar a pagar e o que é suposto estarem a pagar para a sua Defesa. Isto não é justo para as pessoas e contribuintes dos Estados Unidos, e algumas destas nações devem massivas quantidades de dinheiro dos últimos anos", afirmou.