Actualidade

Os acionistas da Semapa deliberaram hoje em assembleia-geral repor o período anual de prestação de contas para entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de cada ano.

Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Semapa informa que os acionistas presentes na reunião magna anual aprovaram a proposta do Conselho de Administração "no sentido de revogar a deliberação da assembleia-geral de 30 de dezembro de 2016, passando novamente o período anual de prestação de contas da sociedade a decorrer entre o dia 01 de janeiro e o dia 31 de dezembro de cada ano, com a consequente alteração dos estatutos da sociedade".

Ainda "esclarecido" foi "que o exercício económico em curso se iniciou no dia 01 de janeiro de 2017 e tem o seu termo no dia 31 de dezembro de 2017".