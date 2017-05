Actualidade

A Orquestra Gulbenkian apresentar-se-á em Paris e Barcelona, com os barítonos Thomas Hampson e Bryn Terfel, e os maestros Laurence Equilbey e Gareth Jones, nos meses de fevereiro e abril, com programas que também interpretará em Lisboa.

No dia 05 de fevereiro de 2018, a Orquestra Gulbenkian atuará em Paris, com a soprano Miah Persson, o barítono norte-americano Thomas Hampson e o Coro Accentus, sob a direção da maestrina francesa Laurence Equilbey, no programa dedicado a Dvorak e Brahms, interpretado dias antes no Grande Auditório da Fundação, em Lisboa.

Dois meses mais tarde, a 06 de abril, a Orquestra Gulbenkian apresentar-se-á em Barcelona, no Palau de la Musica Catalana, com o barítono galês Bryn Terfel e o maestro britânico Gareth Jones, num programa dedicado a Wagner, Puccini, Mussorgsky e Donizetti, pouco depois da sua interpretação em Lisboa.