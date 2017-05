Actualidade

O presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), Francisco Calheiros, defendeu hoje a importação de mão-de-obra para solucionar a falta de recursos humanos do setor nos próximos anos.

Francisco Calheiros disse aos jornalistas, em Coimbra, que a falta de recursos humanos, qualificados ou não, é atualmente "um problema real" da atividade turística em Portugal, na sequência do setor ter registado um "número perfeitamente impressionante" de crescimento nos últimos quatro anos.

Este é "um problema grave" face ao qual a CTP preconiza a celebração de protocolos com universidades do Brasil, por exemplo, para que instituições congéneres ou escolas de hotelaria e turismo possam formar jovens desse país que pretendam trabalhar na área do turismo em Portugal.