Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou hoje a subir 0,59% para 5.244,80 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram divergentes.

No final da sessão, 12 das 19 cotadas que integram o PSI ficaram em terreno positivo e as restantes sete recuaram. A Pharol (5,47%) e o BCP (3,28%) foram as que mais subiram.

Na Europa, Madrid terminou com ganhos de 0,28% e Londres somou 0,04%, enquanto Paris recuou 0,08%, Frankfurt perdeu 0,17% e Milão caiu 0,37%.