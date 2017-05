Actualidade

O antigo primeiro-ministro grego, Lucas Papademos, ficou hoje ferido com gravidade após a explosão de uma carta armadilhada no interior do seu carro, que circulava no centro de Atenas, segundo autoridades locais.

As autoridades referiram no entanto que o ex-primeiro-ministro não corre perigo de vida, enquanto a polícia se referiu a dois outros feridos na deflagração.

A televisão estatal ERT disse que Papademos, 69 anos, e o seu motorista ficaram "gravemente feridos", sendo transportados para um hospital nas proximidades do incidente.